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Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kan merkezlerinde alınacak önlemleri açıkladı. Bugüne kadar solunum virüsleri ve Kovid-19'un kan ve kan ürünleri ile bulaştığının görülmediğini ancak "teorik" bir riskin söz konusu olduğunu belirten bakanlık, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden 28 gün boyunca kan bağışının kabul edilmemesini istedi.
 13 Temmuz 2020 08:10
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Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak

Önlemler açıklandı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle kan merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı. Kesin Kovid-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen bakanlık, Kovid-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmeyeceğini bildirdi.

İmha edilecek

Bakanlığın belirlediği kurallara göre, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden, 28 gün süreyle (14 günlük maksimum kuluçka süresinin iki katı) bağış kabul edilmeyecek. Kan bağışından 48 saat sonra solunum yolu enfeksiyonları belirti ve bulguları gösteren hastaların merkezi bilgilendirmesi istenecek veya telefonla bu kişiler Kovid-19 açısından sorgulanacak. Hastanın Kovid-19 olması halinde, bağışlanan kan ürünleri imha edilecek.

Sistem oluşturulacak

Kan bağışçısının Kovid-19 ile uyumlu bağış sonrası gelişen hastalıkları ve kanıtlanmış olgu ile temasını bildirmek için bir sistem oluşturulacak. Bu sayede hastalığın başlangıcının veya temasın 14 - 28. günleri arasında toplanan kan ve kan ürünleri bilinecek. Bağışı ertelenen bağışçılara, 28 gün boyunca potansiyel bağışçılarla temas etmemesi konusunda bilgilendirme yapılacak.

Çalışan sayısı azaltılacak

Kan merkezlerinde çalışanların sayısı mümkünse azaltılacak. Sağlık çalışanı ve bağışçılar arasında en az 1 metre mesafe bulunması sağlanacak. 1 metreden yakın mesafede yaklaşmak gerekirse, tıbbi maske dışında sağlık çalışanı KKE (önlük, eldiven ve gözlük/yüz koruyucu) kullanacak. Her bağışçıdan sonra işlem yapılan alanda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak.
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