Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 200 bin çiftçi üretim için Hazine arazisi başvurusunda bulunurken, uygulama alanı olan 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini 20 milyon lira bedelle kiralandı. Hak sahibi çiftçilere dağıtılan topraklar, tespit edilen bedel karşılığı 4 yıl ödemesiz 10 yılda ve 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödeniyor. Hazine arazileri, Arazi Dağıtım Projeleri tamamlanıncaya kadar dağıtımda hak sahiplerinde aranacak şartlara sahip çiftçilere yıllık olarak kiralanıyor. Örnek yazlık ekiliş yapmak isteyen üreticilere de bu sezon için hazine arazisi tahsisi de başladı.

14 BİN HEKTARDA ÜRETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı mayıs ayında atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devlete ait Hazine arazileri ile az topraklı, topraksız çiftçi ailelerinin toprak sahibi olmasına yönelik Arazi Dağıtım Projeleri yapıldığını anımsattı. Bu çerçevede 14 bin dekar Hazine arazisinde üretime elverişli olanlar belirlendi, birinci aşamada Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta arazilerin tahsisi sağlandı.

21 PİLOT İL BELİRLENDİ

Program kapsamında çiftçilere bedelsiz kiralanacak atıl durumdaki bu araziler hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri üretmek için kullanılıyor. 21 farklı şehirde başlatılan pilot uygulamalarda, atıl duran hazine arazilerinin kullanıma açılması hedefleniyor. Hazineye ait kullanılmayan tarım arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, gençlere, kadınlara puanlama sistemiyle öncelik veriliyor.

4 YIL ÖDEMESİZ 10 EŞİT TAKSİT

Bakan Pakdemirli, bu yıla ilişkin kiralama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, tespit edilen bedel karşılığı 4 yıl ödemesiz 10 yılda 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödendiğini anımsattı. Bakan Pakdemirli, "Örnek yazlık ekiliş için hazine arazisi tahsisi genç çiftçi olması (18-40) olması, ürün yetiştiriciliği kurslarından belge almış olması, üretici örgütleri, taşınmazın bulunduğu köyde ikamet etmesi ve taşınmaza komşu tarlasının bulunması, hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, yem bitkisi yetiştirecek olması, organik ve iyi tarım, sözleşmeli tarım yapanlar arasından puanlamaya göre yapılıyor" dedi. Bu kapsamda yaklaşık 41.7 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek. Süs bitkileri, aromatik bitkiler, ağaçlandırma çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi adına araziler uygun kira bedelleri ile kiraya verilecektir. Bitki yetiştiriciliği için 12.7 milyon metre kare, hayvan yetiştiriciliği için ise 29 milyon metre kare yer kiralanacak.

20 BİN İŞLEM TAMAMLANDI

TARIM arazilerinin kiralanması konusunda 200 binin üzerinde başvuru gelirken yaklaşık 20 bin vatandaşın kiralama işlemi de tamamlandı. Hazineye tarım arazileri çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanıyor. Arazilerin daha etkin, verimli kullanmasını sağlayacak bu sistemle çiftçiler arazileri kiralayıp daha sonra da bedeliyle satın alabiliyor. On yıllık kira süresi sonunda çiftçiler ister kira süresini uzatabiliyor, isterlerse bu arazileri satın alabiliyor.

HAZAL ATEŞ