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Ameliyathanede sahte hemşire var

İstanbul'da özel bir hastanede 10 yıldır ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan İsmail T.'nin sahte hemşire olduğu ortaya çıktı. Ünlü bir çok ismin ameliyatına giren sahte hemşire, şikayete rağmen halen görev başında
 13 Temmuz 2020 08:33
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Ameliyathanede sahte hemşire var

İstanbul'da özel bir hastanede 10 yıldır ameliyathane hemşiresi (scrup/steril hemşire) olarak görev yapan İsmail T.'nin (30) hemşire diploması olmadığı ortaya çıktı. Cerrahi alan sterilliği, vaka sayımları, cilt dikişi ve hastaya müdahaleler dahil birçok önemli işten sorumlu olan İsmail T.'nin Sağlık Bakanlığı'nın denetimleri sırasında izin alıp hastaneye gelmediği ve görevli listesini değiştirerek kendisini gizlediği belirlendi.

10 YILDIR ÇALIŞIYOR

İddiaya göre İsmail T. önce hastanenin Acıbadem'deki şubesinde 7 yıl hemşirelik yaptı. Son 3 yıl ise aynı hastanenin yeni açılan yine Üsküdar Altunizade'deki şubesinde görev yapıyor. Pek çok siyasetçi, futbolcu, ünlü ismin ameliyatlarına katılan İsmail T., imzalaması gereken ameliyathane ve sayım formlarına imza atmayarak olası bir denetimde yakayı ele vermekten her seferinde kurtuldu.

ŞİKAYET ETTİLER

Ameliyathanelerden sonra molalarda arkadaşlarıyla hemşirelik, hastaya müdahale ve tıbbi konularda yapılan konuşmalarda verdiği saçma cevaplar, şüpheleri üzerine çekmesine neden oldu. Durumdan şüphelenen hemşireler, geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca İsmail T.'nin hemşire diploması olmadan ve yıllardır ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparak hastaların hayatını tehlikeye attığını ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bildirdi. Yapılan şikayete rağmen İsmail T. halen hastanedeki görevine devam ediyor. Hastane yaka kartında ve bordrosunda 'hemşire' yazan İsmail T.'yi hastane yönetimine defalarca şikayet etiklerini söyleyen diğer hemşireler, hemşirelik kongrelerinde hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara giden İsmail T.'yle ilgili adım atılmamasına tepki gösterdi.

DENETİMLERDEN KAÇTI

SABAH'ın ulaştığı yakın çalışma arkadaşlarının anlatımlarına göre, Halkalı'da bulunan özel bir hastanede yaşamını yitiren 7 aylık Ali Emir'in şüpheli ölümünden sonra bakanlığın ani baskınları olunca İsmail T. 'hemşire' yazan yaka kartını takmamaya başladı. Sağlık personeli olmak için iki yıldır özel bir üniversitede okuyan sahte hemşire İsmail T., yıllık denetimlerden de kaçıyor. Denetim yapacağı dönemleri ve hastaneleri yayımlayan Sağlık Bakanlığı ekiplerinin geleceği zaman yıllık izne çıkıyor. Denetimler sırasında İnsan Kaynakları'ndaki özlük dosyaları ile ameliyathane listesini karşılaştırıldığında İsmail T.'nin adına rastlanmıyor. Çünkü denetimlere gelineceği gün listeyi değiştirip, kendi çekmecesine koyuyor.
Hastane yönetiminin İsmail T.'yi bu kadar korumasının nedenini anlayamadıklarına dikkat çeken bir hemşire, SABAH'a şunları söyledi: "Bir çok çalışan bu arkadaşla ilgili şikayette bulundu. Kurumun nasıl bir menfaati varsa bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak yıllardır buna göz yumulmasını anlamış değiliz. Kendini tehlikeye atmamak adına imzalanması gereken sayım formlarına kendi adını yazmıyor. İmza atmak istemiyor. Yapmaması gereken bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. Daha doğrusu getiremiyor. Çünkü eğitimini almamış..."

'SKANDALA ACİLEN SON VERİLSİN'

Sahte hemşirenin oluşturduğu tehlike nedeniyle Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) durumu bildiren hemşireler şöyle devam etti: "Hemşirelik yapabilmek için cerrahi, dahiliye, farmakoloji, hemşirelik esasları, tıbbı etik, anatomi fizyoloji derslerini görmek gerekiyor. Bu arkadaşın bu tıbbi terimlerin hiç birinden haberi yok. Haftalık çalışma listelerinde yer alıyor. Hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası hemşirelik kongrelerine katılıyor. Kartında ve maaş bordrosunda hemşire yazıyor. SABİM'e gerekli şikayetleri kanıtlarıyla birlikte yaptık. Hemşirelik diplomasına sahip olmayan birisinin insanların canını hiçe sayarak ameliyathanede görev yapıp, işlem yapması büyük bir sahtekarlık ve skandaldır. Buna göz yummamak ve acil önlem almak gerekiyor..."

ERHAN ÖZTÜRK

Sabah
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