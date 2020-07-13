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Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı

Pandemi döneminde ülkeye sahip çıkan kamu bankaları, özel bankaların sırtını döndüğü Güneydoğu Anadolu'da kredilerin üçte ikisini sağladı
 13 Temmuz 2020 08:41
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Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı

Pandemi döneminde başlattıkları kampanyalarla Türkiye'nin bu süreçten en az hasarla çıkmasında başrolü oynayan kamu bankaları, Anadolu'yu da ihmal etmedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre kamu bankaları Mayıs 2020 itibarıyla özel bankaların elini taşın altına koymadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kredilerin üçte ikisini sağladı.

TBB verilerine göre bankacılık sektörünün 2019 sonunda 2 trilyon 618 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, bu yılın mayıs sonunda yüzde 20.7 artarak 3 trilyon 161 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının nakdi kredi hacmi yüzde 33 artarak 1 trilyon 331 milyar lira, özel bankaların kredi hacmi ise yüzde 13 artarak 1 trilyon 830 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 543 milyar liralık artışın 328 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Kamu bankalarının nakdi krediledeki payı yüzde 38.3'ten 42.1'e yükseldi.

GÜNEYDOĞU'YA TAM DESTEK

Kredilerin bölge ve il bazındaki dağılımı incelediğinde kamu bankalarının ülkenin her kesiminde, gerek şirketlerin gerekse vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için aktif rol oynadığını ortaya koydu. Ağrı, Ardahan, Bayburt Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerini içeren Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ne verilen 29.4 milyar liralık kredinin yüzde 74'ünü, yani 21.6 milyar liralık kısmını kamu bankaları sağladı.

Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'ı kapsayan Ortadoğu Anadolu'ya verilen 36.9 milyar liralık kredinin de 25.1 milyarını yani yüzde 68'ini kamu bankaları finanse etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verilen 119.2 milyar liralık kredinin de 62.8 milyarını kamu bankaları sağladı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Sabah
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