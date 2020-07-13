1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Plajlarda salgın unutuldu!

İstanbul'da hafta sonunda sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıkmasıyla binlerce kişi plajlara akın etti. Ama plajlarda sanki Kovid salgını yokmuş gibi ne sosyal mesafeye uyuldu ne de maske takma kuralına
 13 Temmuz 2020 08:54
Yazdır
Plajlarda salgın unutuldu!

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Havaların ısınmasıyla birlikte kalabalığın arttığı sahillerde koronavirüs salgını unutuldu. Plajlarda güneşlenenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maske zorunluluğuna uymayanlar da ciddi sayıdaydı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen binlerce kişi plajlara akın etti. Halk plajlarında büyük bir kalabalık gözlenirken, denize girmek için sahilleri dolduran İstanbulluların salgın önlemlerini geride bırakmaları dikkatİ çekti.

'Virüs yok mu oldu?'

Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşayan Menekşe Plajı'nda sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmıştı. Plajı dolduranların maske takmaması "Salgın bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. Caddebostan Plajı'nda da tablo farklı değildi. Caddebostan Plajı'nda kurulan şezlonglar arasındaki mesafe bile

1,5 metre kuralına uygun değildi. Bu plajda da vatandaşların maske takma kuralına uymadığı gözlendi.

'Burada denize girilmez'

- Menekşe Plajı'na güneşlenmek için gelen Ali Demir, aşırı kalabalıktan dolayı denize girmekten vazgeçtiğini belirterek, "Aşırı derecede kalabalık. Burada denize mi girilir? Kimsede maske yok. Sanki virüs bitmiş gibi bir ortam var" dedi.

- Hafta sonu ailecek plaja gelmeyi plandıklarını söyleyen Eyüp Kaplan da "Çocukları alıp buraya getirecektim. Sürekli denize gidelim baba diyorlar. Fakat böyle bir yere çocuklarımı nasıl getireyim. Çok kalabalık. Hiç bu kadar kalabalık olduğunu görmemiştim" yorumunu yaptı.

- Kilyos'taki Kısırkaya Halk Plajı ise yoğun akıntıdan dolayı vatandaşların kullanımına kapatıldığı için oldukça sakindi.

- Silivri, Mimarsinan Mahallesi'ndeki halk plajı da oldukça yoğundu. Trakya bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkati çekti.

Jandarmadan korona denetimi

Plajlardaki önlemleri İstanbul Jandarma Komutanlığı da havadan ve karadan denetledi. Jandarma ekipleri denetimlerde, sosyal mesafe kuralına ve maske zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. 333 tim ve 702 personelin katıldığı denetimlerde havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi. Plajlarda salgına ilişkin anonslar yapıldı, boğulma olaylarının önlenmesi için de rip akıntısına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı
13 Temmuz 2020 08:41		 Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere
13 Temmuz 2020 08:25
Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak
13 Temmuz 2020 08:10		 Meteorolojiden 3 ile şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
13 Temmuz 2020 08:00
Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı
13 Temmuz 2020 07:42		 Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
13 Temmuz 2020 00:15
Samsun'a şehit ateşi düştü
12 Temmuz 2020 23:07		 Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı
12 Temmuz 2020 21:33
Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı
12 Temmuz 2020 19:05		 Meteroloji'den 13 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı
12 Temmuz 2020 17:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı09:33 - Dolar güne nasıl başladı?09:29 - Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret09:27 - Spor salonunda cinsel saldırı iddiasına beraat09:22 - Yargıtay: Kaynananın yüzüne tükürmek, boşanma sebebi09:20 - Artvin Valisi: Selde 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp
09:15 - Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı09:05 - Salyangoz işleme fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü09:00 - Sosyal medya için uzlaşma arayışı08:54 - Plajlarda salgın unutuldu!08:49 - Alışveriş harcaması yüzde 200 yükseldi08:41 - Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı
08:33 - Ameliyathanede sahte hemşire var08:25 - Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere08:18 - Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı08:10 - Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak08:00 - Meteorolojiden 3 ile şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
07:55 - Dünyanın devleri TOGG için geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Ameliyathanede sahte hemşire var
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?
Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Minyonlar 3
kırmızı 1
ye kürküm ye 1
kösele suratlı 1
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 3
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 1
Deprem 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 1
yeşil yol 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı (42 kadro)
Türk Alman Üniversitesi 39 güvenlik ve temizlik görevlisi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam