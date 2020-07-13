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Sosyal medya için uzlaşma arayışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması gerektiğini söylediği sosyal medya düzenlemesi konusunda, AK Parti yönetimi muhalefet partileri ile uzlaşma arayacak.
 13 Temmuz 2020 09:00
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Sosyal medya için uzlaşma arayışı

Koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM çalışmalarına bir süre ara verildiği için, 1 Temmuz'da tatile giremeyen Genel Kurul'un bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AK Parti yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanısıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AK Parti daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak, kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AK Parti yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

AK Parti kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise, düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor.

AK Parti'nin Almanya'daki uygulamadan yola çıkarak, dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgelerin mahkemelerin talebi halinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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