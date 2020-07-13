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Artvin Valisi: Selde 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi
|13 Temmuz 2020 09:20
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