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Artvin Valisi: Selde 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi
 13 Temmuz 2020 09:20
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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