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Spor salonunda cinsel saldırı iddiasına beraat

Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapan Tayvanlı öğrencinin spor salonunda maruz kaldığı cinsel saldırı olayıyla ilgili davada mahkeme, "İddialar soyut" diyerek sanık hakkında beraat kararı verdi. Üniversite ise spor salonu sorumlusu olan sanığın, cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle okulla ilişkisini kesti.
 13 Temmuz 2020 09:27
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Spor salonunda cinsel saldırı iddiasına beraat

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Tayvanlı kadın öğrenci J.C., üniversitenin Sıhhiye kampüsü içeresinde bulunan spor salonunda haftada 3-4 kez spor yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 17 Aralık 2018 günü kadın öğrenci, sporunu tamamladıktan sonra duş alıp saçlarını kuruttuğu sırada, spor salonu sorumlusu N.E., soyunma odasına geldi.

İddiaya göre, N.E, genç kadına önce "Duş aldın mı?" diye sordu. J.C.'nin duş aldığını söylemesine rağmen N.E, genç kızın tekrar duş almasını isteyerek, "Biraz önce kondisyon salonunda gördüm çok yağ var" diyerek iki eliyle J.C.'yi belinden tuttu. N.E., daha sonra genç kadının sol göğsünü sıkarak, "Çok büyük" diyerek genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Yaşadığı korku nedeniyle genç kız apar topar spor salonunu terk etti. J.C. ertesi gün karakola giderek şikayetçi oldu.

ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Şikayet üzerine savcılık, N.E. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan N.E ise savunmasında cinsel saldırı iddialarını reddederek, "Öğrenciye spor yapıyorsun halen kilo vermedin" diye takıldığını iddia etti.

Hacettepe Üniversitesi de iddialarla ilgili olarak N.E. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Dava dosyasına giren raporda, "Olayın ruhsal etkilerinin J.C. tarafından anlatılan kısmı da değerlendirildiğinde cinsel saldırı olayının yaşanmış olduğu kanaatine varıldığı" tespiti yapıldı. Cinsel saldırı olayı nedeniyle önce açığa alınan N.E.'nin daha sonra üniversite ile ilişkisi kesildi.

'SOMUT DELİL YOK'

Davanın karar duruşması 8 Temmuz tarihinde yapıldı. Tayvanlı öğrencinin avukatı Dide Alkan, sanık N.E.'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, "sanığın üzerine atılı eylemi işlediğine dair katılanın soyut beyanları dışında somut bir delile ulaşılmaması, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak somut ve kesin delile ulaşılmadığı" gerekçesiyle sanık N.E.'nin beraatına karar verdi.
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