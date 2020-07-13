Üniversite, 'Kanguru Bakım Eğitimi' almış hemşire arıyor!
|13 Temmuz 2020 12:30
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Geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 06 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda HM01, EC01, ve PSG01 kodlu kadrolar hariç olmak üzere diğer tüm kadroların "bizce" önceden belirlenmiş adayların özgeçmişlerine yönelik özel şartlarla edildiğini, çoğu kadroda kişiye özel sertifika ve eğitim şartları ile tecrübe sürelerine yer verildiğini, bir kadroda 11 yıl, bir kadroda 12 yıl, bir kadroda 9 yıl gibi objektif ve denetlenebilir hiçbir yanı olmayan başvuracak adaya özgü niteliklerle alım yapıldığını gündeme taşımıştık!
Pandemi sebebiyle oldukça fazla sayıda sözleşmeli sağlık personeli alım ilanının yayımlandığı bugünlerde, üniversitelerin kişiye özel, adayı tanımlayan sertifikalarla/eğitimlerle personel temin etmesi adayların tepkisine yol açmaktadır.
Adayların lisans eğitimlerinde teorik ya da staj yoluyla elde ettikleri tecrübelerin, mezun olduktan sonra bir de sertifika yoluyla istenmesi yasal açıdan da sorunlar barındırmaktadır.
Diğer taraftan, üniversiteler belki de ülkemizde sadece bir kişide bulunan eğitim şartlarına yer vermektedir. Örneğin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından HM04 kodlu Hemşire alımında "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. 3. BASAMAK ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ 4 YIL DENEYİM SAHİBİ OLMAK, CPR EĞİTİMİ VE KANGURU BAKIMI EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK" şartı aranmaktadır.
Ülkemizde "Kanguru Bakım Eğitimi" almış ve bu şartı birlikte taşıyan sizce kaç kişi bulunmaktadır?
Spesifik şartlarla personel temin edilecekse, bu kadar insanın KPSS'ye emek vermesi anlamını yitirmektedir. Başta üniversitelerde yaşanan sözleşmeli personel alımlarında kişiye özel ilanlar giderek arttığından, Cumhurbaşkanlığı tarafından konu hakkında acilen düzenleme yapılmalıdır!
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