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450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı

Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken operasyon sırasında bir kadının 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin de parmağını ısırdığı ortaya çıktı.
 13 Temmuz 2020 09:59
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450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı

Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken operasyon sırasında bir kadının 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin de parmağını ısırdığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için 7 Temmuz günü operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlıların adreslerinin çoğunun rezidans olması dikkat çekerken operasyonda 9'u kadın olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4.5 milyon lira tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira nakit para, 312 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerine ait kaşeler ve çok sayıda dijital malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlıların banka hesaplarına bloke koyularak hesap hareketliğinin ve ne kadar para olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirlendi.

Bu arada, gözaltına alınan 23 zanlıdan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, geriye kalan zanlıların aynı aileden oldukları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Şahin E.'nin karısı Kadriye E., oğulları Remzi ve Ali Can E., Serdar E. karısı Dünya E., kızları Esma E., Muhammet E. dini nikahlı karısı Figen K., Gazi S. karısı Oya S., Metin K. karısı Bahar K. ve çocukları Onur K., Ömer Akcan dini nikahlı karısı Melek E.'nin aileden olduğu tespit edildi. Ayrıca E. ailesiyle evlenen kadınların da erkeklerin de tefeci olduğu belirlendi.

Zanlılar sorgularının arından adliyeye sevk edildi. 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 6 zanlı ev hapsi tedbiriyle, 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Bin bir surat Zeynep"

Bu arada, operasyon sırasında tefecilik yapan erkek aile bireylerinden kaçmak isteyen vatandaşları kurtarma bahanesiyle ağlarına düşüren kadınlardan biri olan Zeynep K.'nın (24) evine yapılan baskında ise ilginç olayların yaşadığı ortaya çıktı. Eve giren kadın polis arama yaparken Zeynep K.'nın çantasından çıkardığı bir kağıdı ağzına atıp yemeye çalıştığı, kadın polisin ise kağıdı çıkarmak için uğraştığı Zeynep K.'nın kağıdı yutmak için bir süre mücadele ettiği ancak kadın polisin buna izin vermediği öğrenildi. Ayrıca Zeynep K.'nın kağıdı yutmak için kadın polisin elini ısırdığı buna rağmen zanlı kadının kağıdı yutmasına izin verilmediği belirlendi. Zeynep K.'nın yırtarak yutmak istediği kağıt ağızdan çıkartıldıktan sonra birleştirildiğinde isim isim yüksek faize para verdiği şahısların isimleri ve ne kadar para verdiği bir liste ortaya çıktı. Kadının yutmaya çalıştığı listenin toplamda 450 bin liralık bir borç listesi olduğu belirlendi. Ayrıca Zeynep K.'nın polise yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği saçını, sarı, kırmızı ve siyah renge boyattığı da öğrenildi. Zeynep K.'nın hiç bir işi olmamasına rağmen tefecilikten elde ettiği para ile lüks bir hayat yaşadığı öğrenildi. Zeynep K. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken suçlamayı ablasının üstlendiği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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