Borsa güne yükselişle başladı
|13 Temmuz 2020 10:06
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,27 artışla 116.262,12 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak 116.262,12 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 4,72 ile spor oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.Dolar güne nasıl başladı?
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güne başlarken altın fiyatları
13 Temmuz 2020 10:59
|Hazine mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi
13 Temmuz 2020 10:35
|Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu
13 Temmuz 2020 10:28
|Dolar güne nasıl başladı?
13 Temmuz 2020 09:33
|Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
11 Temmuz 2020 07:56
|Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
10 Temmuz 2020 18:44
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Temmuz 2020 18:29
|Çeyrek altın haftayı 647 TL'den tamamladı
10 Temmuz 2020 17:45
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
10 Temmuz 2020 17:22
|Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
10 Temmuz 2020 11:28