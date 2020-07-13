Polisi 'torbacıyı' çalıştığı hastanede kıskıvrak yakaladı
|13 Temmuz 2020 10:08
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Bağcılar'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, evde yaptığı aramalarda çok miktarda "bonzai" ve pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi. Polis evde bulamadığı ve bir süre önce cezaevinden çıkan şüpheliyi çalıştığı hastanede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon anı kameralara yansıdı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yapan "torbacı" diye tabir edilen 94 sokak satıcısının yakalanması için düğmeye basıldı. Hazırlıklarını tamamlanmasının ardından 400 polis ile saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin ve polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren polis, 75 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde didik didik arama yapan polis, çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.
Evde "bonzai" ve pompalı tüfek bulundu
Operasyonlar kapsamında narkotik polisi, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda gardrobın içerisinde gizlenmiş pompalı tüfek ele geçirdi. Odadaki çekmeceleri de arayan polis, tabanca ve çok sayıda mermi ile tüfek fişeği buldu. Polis devam eden aramalarda ise çok miktarda "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ve içmeye hazır halde uyuşturucu ele geçirdi.
Polis torbacıyı hastanede yakaladı
Aramaların ardından şüphelinin evde olmaması üzerime polis, çalışmalarını hızlandırarak bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen torbacı A.T'nin özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirledi. Bunun üzerine hastaneye giden narkotik polisi, şüpheliyi şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yaparak cep telefonunu da el koydu. Araması yapılan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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