Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı
|13 Temmuz 2020 10:21
|Yazdır
Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 artarken yıllık yüzde 19.9 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde13,3 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde4,9 arttı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu
13 Temmuz 2020 10:53
|Alışveriş harcaması yüzde 200 yükseldi
13 Temmuz 2020 08:49
|Lavanta balının kilosu 300 TL
11 Temmuz 2020 11:34
|Salgında eve kapanan vatandaş bakkal amcaya vefa gösterdi
10 Temmuz 2020 21:55
|56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
10 Temmuz 2020 16:10
|Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?
10 Temmuz 2020 15:08
|Kurban alırken parlak tüylü hayvan tercih edin
10 Temmuz 2020 09:11
|Yörsan'ın iflası kabul edildi
09 Temmuz 2020 18:44
|Devlet desteğiyle açılan fabrika 25 ülkeye ihracat yapıyor
09 Temmuz 2020 18:35
|MB: Mayıs ayı itibariyle toparlanma başladı
09 Temmuz 2020 17:36