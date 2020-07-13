1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı
 13 Temmuz 2020 10:21
Yazdır
Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 artarken yıllık yüzde 19.9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde13,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde4,9 arttı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu
13 Temmuz 2020 10:53		 Alışveriş harcaması yüzde 200 yükseldi
13 Temmuz 2020 08:49
Lavanta balının kilosu 300 TL
11 Temmuz 2020 11:34		 Salgında eve kapanan vatandaş bakkal amcaya vefa gösterdi
10 Temmuz 2020 21:55
56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
10 Temmuz 2020 16:10		 Ekonomistler işsizlik rakamlarına ne dedi?
10 Temmuz 2020 15:08
Kurban alırken parlak tüylü hayvan tercih edin
10 Temmuz 2020 09:11		 Yörsan'ın iflası kabul edildi
09 Temmuz 2020 18:44
Devlet desteğiyle açılan fabrika 25 ülkeye ihracat yapıyor
09 Temmuz 2020 18:35		 MB: Mayıs ayı itibariyle toparlanma başladı
09 Temmuz 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi11:35 - Takipte olan esnaf kredileri yapılandırılacak11:28 - Hastaneye tedaviye gitti, testi pozitif çıktı11:27 - Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar11:25 - Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye'nin iç işi11:19 - YÖK üniversitelerin izleme ve değerlendirme raporunu açıkladı
11:15 - BDDK, salgında bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı11:15 - ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması11:12 - Suikast timinin 'tek firarisi' aranıyor11:10 - HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı11:07 - Akademisyenlerin ek ders ücretlerini vermeyen üniversiteler11:05 - Firari FETÖ'cülerin iadesi 105 ülkeden istendi
10:59 - Güne başlarken altın fiyatları10:55 - Polis memuru, annesi ve babası kazada hayatını kaybetti10:53 - Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu10:44 - Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı10:39 - ALES sonuç açıklama tarihi değişti
10:35 - Hazine mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Ameliyathanede sahte hemşire var
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Minyonlar 3
12.07.2020 fenerbahce vs sivasspor maçı 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
gratis 2
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 1
vur vur inlesin 1
maske takmak 2
noktayı koymak 1
ayasofya'nın ibadete açılması 7
Kült 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam