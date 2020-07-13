Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi' hakkında hapis istemi
|13 Temmuz 2020 10:30
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Adana'da, FETÖ/PDY'nin sözde "serrehberi" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz F.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle F.S. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede beyanına yer verilen tanık F.Ö, "Benim örgüte ait dershanede çalıştığım dönemde F.S. dershanenin müdür yardımcısıydı. F.S. bize, kendini serrehber olarak tanıtırdı. Tüm konuları müdüre o iletirdi. Örgüt için tüm gücüyle çalışırdı." ifadesini kullandı.
Sanık F.S'nin örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu anlatılan iddianamede, FETÖ/PDY içerisinde en son "serrehber" olarak görev yaptığı da belirtildi.
İddianamede sanığın, diğer örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu, FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığı, örgüte müzahir KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, F.S'nin sosyal medya hesaplarında da örgüt üyelerini ve örgüt elebaşısını övücü, destekleyici ve meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ve FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının anlaşıldığı bilgisine de yer verildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık F.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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