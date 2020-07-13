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Hazine mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu
 13 Temmuz 2020 10:35
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Hazine mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Mayıs 2019'da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde mayısta 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 62 milyon dolardan 5 milyar 87 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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