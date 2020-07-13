MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
MEB, 2019'da ödül alan personellerin isim isim listesini yayımladı
|13 Temmuz 2020 10:35
|Yazdır
MEB, 2019'da ödül alan personellerin isim isim listesini yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı ek tebliğler dergisinde 2019'da ödül alan 7072 personelin isim listesini yayımladı.
2019'da ödül alan 7072 MEB personeli için TIKLAYINIZ
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hastaneye tedaviye gitti, testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 11:28
|Üniversitelerin değerlendirme raporu açıklandı
13 Temmuz 2020 11:19
|BDDK, salgında bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı
13 Temmuz 2020 11:15
|İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
13 Temmuz 2020 07:25
|Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
13 Temmuz 2020 06:50
|Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı
13 Temmuz 2020 00:01
|OGM'de münhal şeflikler doldurulacak
12 Temmuz 2020 23:20
|Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi
12 Temmuz 2020 18:14
|Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
12 Temmuz 2020 16:39
|Otobüs firmalarının bayram hazırlıkları sürüyor
12 Temmuz 2020 16:24