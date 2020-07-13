ALES sonuç açıklama tarihi değişti
|13 Temmuz 2020 10:39
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 16 Eylülde açıklanması planlanan ALES sonuçlarının 07 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün twitter'dan yaptığı paylaşımda; '16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.
16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerimProf.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 13, 2020
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