ALES sonuç açıklama tarihi değişti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 16 Eylülde açıklanması planlanan ALES sonuçlarının 07 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün twitter'dan yaptığı paylaşımda; '16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.