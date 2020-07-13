Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|13 Temmuz 2020 10:44
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi ile Akyar köyünde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Evlerde oturan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
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