Güne başlarken altın fiyatları

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ TATİL BELDESİ BAKIN HANGİSİ... GABORAS?ın hazırladığı ?Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi? raporunda yer alan bilgilere göre, yoğun talep dolayısıyla fiyatlarının değeri bir önceki yıla göre yükseldi.