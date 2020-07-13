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HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı
 13 Temmuz 2020 11:10
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HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP'li Belediye Başkanı Betül Yaşar ve Diyadin Belediyesinin 3 eski yöneticisinin terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı. Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan, "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesinde de polislerce arama yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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