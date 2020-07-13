HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı
|13 Temmuz 2020 11:10
|Yazdır
Ağrı'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP'li Belediye Başkanı Betül Yaşar ve Diyadin Belediyesinin 3 eski yöneticisinin terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı. Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan, "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesinde de polislerce arama yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Darbecilerin 'kafasına sıkın' dediği imam, o geceyi anlattı
13 Temmuz 2020 11:40
|FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi
13 Temmuz 2020 11:37
|Suikast timinin 'tek firarisi' aranıyor
13 Temmuz 2020 11:12
|Firari FETÖ'cülerin iadesi 105 ülkeden istendi
13 Temmuz 2020 11:05
|Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi' hakkında hapis istemi
13 Temmuz 2020 10:30
|Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret
13 Temmuz 2020 09:29
|Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
13 Temmuz 2020 08:18
|PKK'nın üstlendiği 214 olay hiç olmadı!
13 Temmuz 2020 07:52
|Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
13 Temmuz 2020 07:43
|YAŞ öncesi FETÖ kumpasları
13 Temmuz 2020 07:34