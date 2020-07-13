1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK, salgında bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı

BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayından beri bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi
 13 Temmuz 2020 11:15
Yazdır
BDDK, salgında bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bu yana bankalara kesilen ceza 330 milyon lirayı buldu.

BDDK, 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19,7 milyon lira, 29 Mayıs'ta ise 18 bankaya 102,1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204,7 milyon lira, 26 Haziran'da ise banka dışı 16 mali kuruluşa 2,1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 10 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, şikayete konuların başında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinin başladığı mart ayının başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin salt gecikmesi bulunması nedeniyle reddedilmesinin de şikayet konularından olduğunu ifade eden kaynaklar, "2-3 ay sonraya balon ödeme şeklinde öteleme ve öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin önerilmesi. Ayrıca, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına da aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırması ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmamasının da şikayetler arasında yer aldığına dikkati çekti.

- Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranı teklifine ceza

Kaynaklar, maaşını PTT'den alan emekli müşterilere kullandırılan kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin gerekçesiz reddedildiğini belirtti.

Mevzuattaki sınırın 1/4 olduğu halde vatandaşların itirazına rağmen maaş veya düzenli gelir hesaplarının tamamına yakınına bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu ifade eden kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce tedbir ve icra işlemlerinin başlatılmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin yanı sıra talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılmasının da şikayete konu edildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastaneye tedaviye gitti, testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 11:28		 Üniversitelerin değerlendirme raporu açıklandı
13 Temmuz 2020 11:19
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
13 Temmuz 2020 10:35		 İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
13 Temmuz 2020 07:25
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
13 Temmuz 2020 06:50		 Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı
13 Temmuz 2020 00:01
OGM'de münhal şeflikler doldurulacak
12 Temmuz 2020 23:20		 Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi
12 Temmuz 2020 18:14
Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
12 Temmuz 2020 16:39		 Otobüs firmalarının bayram hazırlıkları sürüyor
12 Temmuz 2020 16:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - Darbecilerin 'kafasına sıkın' dediği imam, o geceyi anlattı11:37 - FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi11:35 - Takipte olan esnaf kredileri yapılandırılacak11:28 - Hastaneye tedaviye gitti, testi pozitif çıktı11:27 - Ayaklarından iple asıp saatlerce şiddet uyguladılar11:25 - Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye'nin iç işi
11:19 - Üniversitelerin değerlendirme raporu açıklandı11:15 - BDDK, salgında bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı11:15 - ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması11:12 - Suikast timinin 'tek firarisi' aranıyor11:10 - HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı11:07 - Akademisyenlerin ek ders ücretlerini vermeyen üniversiteler
11:05 - Firari FETÖ'cülerin iadesi 105 ülkeden istendi10:59 - Güne başlarken altın fiyatları10:55 - Polis memuru, annesi ve babası kazada hayatını kaybetti10:53 - Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu10:44 - Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
10:39 - ALES sonuç açıklama tarihi değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatayspor 1
ye kürküm ye 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 1
kösele suratlı 2
maske takmak 2
çizgi film izleyen yetişkin 3
ömer faruk beyaz 1
uyuya kalmak 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 1
Kült 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam