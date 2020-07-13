ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
ÖSYM, lisans düzeyinde yapılacak KPSS'ye girecek adayların, başvuru işlemlerini en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini bildirdi. Konuya ilişkin resmi twitter adresinde bir paylaşımda bulundu.
|13 Temmuz 2020 11:15
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ÖSYM resmi twitter adresinde lisans düzeyinde yapılacak KPSS'ye girecek adayların, başvuru işlemlerini en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini bildirdi.
ÖSYM '2020-KPSS Lisans Adaylarımızın Dikkatine!' notuyla:
'2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek- genel Kültür, Eğitim bilimleri, Alan bilgisi ve ÖABT) için başvurular (13 Temmuz 2020) bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23:59 sona erecektir' denildi.
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