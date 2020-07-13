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ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması

ÖSYM, lisans düzeyinde yapılacak KPSS'ye girecek adayların, başvuru işlemlerini en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini bildirdi. Konuya ilişkin resmi twitter adresinde bir paylaşımda bulundu.
 13 Temmuz 2020 11:15
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ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması

ÖSYM resmi twitter adresinde lisans düzeyinde yapılacak KPSS'ye girecek adayların, başvuru işlemlerini en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

ÖSYM '2020-KPSS Lisans Adaylarımızın Dikkatine!' notuyla:

'2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek- genel Kültür, Eğitim bilimleri, Alan bilgisi ve ÖABT) için başvurular (13 Temmuz 2020) bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23:59 sona erecektir' denildi.

Başvurular için tıklayınız
Memurlar.Net
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