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Takipte olan esnaf kredileri yapılandırılacak

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.
 13 Temmuz 2020 11:35
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Takipte olan esnaf kredileri yapılandırılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik ve sosyal hayatın "temel direklerinden" esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Gerek istişare toplantılarında gerekse diğer organizasyonlarda esnaf ve sanatkarın taleplerini, önerilerini aldıklarını belirten Pekcan, sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını, taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı.

Pekcan, esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığına işaret ederek, bugün itibarıyla Türkiye genelinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında 1000'e yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirlerin alındığı ve birçok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

Pekcan, söz konusu tedbirler kapsamında nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan ısağlamak amacıyla Halkbank tarafından "Esnaf Destek Paketi" adı altında "İşletme Kredisi" ve "Esnaf Kredi Kartı" uygulamalarının hayata geçirildiğini, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 3 ay ertelendiğini belirtti.

- Takibe düşen kredilere yapılandırma

Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğine, esnaf ve sanatkarların talep ile önerilerinin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlarla da paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğine değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz."

- Yapılandırmanın kapsamı

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi.

Bakan Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli bir imkan olduğunu dile getiren Pekcan, "Söz konusu uygulamanın ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkarımız ve tüm kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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