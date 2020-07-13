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Uzmanından 'maskeyi doğru takın' uyarısı

Vatandaşlar uyaran uzmanlar uzun süre kullanılan maskelerin, yüz derisinde tahrişe ve maske iplerinin ise kulak arkasında açık yaraya neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Deri bariyer kremleri ile maskenin ciltte oluşturacağı hasarı en aza indirmek mümkün" dedi.
 13 Temmuz 2020 11:56
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Uzmanından 'maskeyi doğru takın' uyarısı

Vatandaşlar uyaran uzmanlar uzun süre kullanılan maskelerin, yüz derisinde tahrişe ve maske iplerinin ise kulak arkasında açık yaraya neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Deri bariyer kremleri ile maskenin ciltte oluşturacağı hasarı en aza indirmek mümkün" dedi.

"MASKEYİ DOĞRU TAKMAK CİLTTE OLUŞABİLECEK HASARI EN AZA İNDİRİR"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, maske kullanımının cilde olan etkileri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Demir, "Kulak arkasına lastik geçirilerek kullandığımız maskelerin uzun süre kullanımda tahrişlere, yaralanmalara, kızarıklıklara, kaşıntıya yol açabiliyor. Bundan korunmak için dikkat etmemiz gereken birkaç önlem var" ifadelerini kullandı. Maskenin çene altına takılmasının cilt için zararlı olduğuna dikkat çeken Demir, "Günlük olarak insanların maske kullanımını gözlemlediğimde şöyle bir yanlış görüyorum. Çoğu insan maskeyi takıyor fakat olması gerektiği yerde kullanmadığı için, çene altına veya burun altında uzun süreli taktıklarında aslında fark etmedikleri bir şey oluyor ve bu lastikler geriliyor. Bu uzun süre gerilimle birlikte aslında bu tahrişler ortaya çıkıyor. Maskeyi olması gereken yere takmadığımızda bu lastikler geriliyor, deriye sürtünme artıyor. Gerilimle birlikte hastaların hissettiği yanma ve ağrı gibi şikayetler artıyor. Dolayısıyla deriye tahriş verme olasılığı artmış oluyor. İlk dikkat edilmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Maskenin doğru takılması ve bu şekilde uygulanması son derece önemli" uyarısında bulundu.

"FARKLI MASKELERİ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK TAKIN"

Gün içerisinde uzun süre maske takmak zorunda olan kişiler için uyarılarda bulunan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Farklı maskeleri dönüşümlü kullanabilirler. Mesela lastikli maskeyi uzun süre kullanmak yerine bazen ipli maskeleri yani alttan ve üstten bağlanan maskelerle dönüşümlü kullanırlarsa bu sürtünmeyi veya buna bağlı oluşacak tahrişi azaltma imkanları var. Bir diğer önemli nokta zorunlu olmadıkça maske kullanımına ihtiyaç duyacağımız ortamlardan uzak durmak. Bu da çok önemli bir nokta" dedi.

"KORUYUCU KREMLERLE HASAR EN AZA İNDİRİLEBİLİR"

Maske takmadan önce tahriş olabilecek noktalara krem uygulamayı öneren Demir, "Yine derimizi koruyacak deri bariyer kremleri, nemlendiriciler derinin yapısını dengeleyecek veya güçlendirecek bakım kremleri ile desteklenebilir. Fakat aslında en önemli nokta maskeyi doğru kullanım, dönüşümlü maske tercihi bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜMÜ MASKE İPİNİ LASTİKLE KAFA ARKASINDAN GEÇİRMEKTE BULDULAR

Bütün gün maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Selin Şahin, "Ben markette çalışıyorum. Markette gün boyunca maske takmam gerektiği için kulak arkamı aşırı şekilde yara yapıyor. Soyuluyor sürekli. O yüzden büyük bir sorun. Çoğunlukla manav bölümünden lastik alıyorum. Lastikle kafamın arkasından geçirerek tutturuyorum. O şekilde kullanabiliyorum" dedi. Maske lastiğinin kulak arkasında yara yaptığını söyleyen Osman Cebi ise, "Kulak üstünde ve kulak memesinin olduğu yerde yaralar çıktı. Ben de çözümü kafamın arkasından aparat takmakta buldum. Çünkü lastik iz yapıyor. Acıtıyor. Yakıyor. O yüzden böyle bir çözüm buldum" ifadelerini kullandı. Düzenli krem kullanmanın önemine vurgu yapan Gül Coşkun ise, "Maske kulak arkasında ve ciltte yara veya kuruluk yapıyor. Ben güzellik ve estetik uzmanıyım. O yüzden insanlara sürekli güneş koruyucu ya da nemlendirici kullanmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle küpe takılan yerde sürekli takıp çıkarma olayları yaşanabiliyor. Maske kulak arkasında kuruluk yapıyor. Bu yüzden krem kullanmak şart" şeklinde konuştu.

"KULAK ARKASI YARA OLAN MÜŞTERİLERİMİZ ARTTI"

Özellikle maske zorunluluğundan sonra ciltte tahriş şikayeti ile gelen müşterilerinde artış olduğunu belirten Eczacı Nida Çelik, "Özellikle son zamanlarda maske zorunlu hale geldikten sonra kulak arkasında tahriş ya da ciltte çeşitli problemler oluyor. Bunun için de biz nemlendirici olsun, onarıcı bakım kremleri olsun ya da maske için kulak arkası aparat önerilerimiz oluyor. Bu şikayetle gelen müşterilerimiz arttı. Havalar ısınınca daha da zorlaştı tabii hastalar da mustarip bu durumdan. Bizler de maskeden vazgeçirmeden, onarıcı ve koruyucu bakım kremleri önererek ve 4 ile 6 saatte bir değiştirmelerini önererek hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
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