Antalya'da otobüste maske gerginliği
|13 Temmuz 2020 12:06
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Antalya'da, şehir içi yolcu otobüsünde maskesini çenesinin altına takan kişi sürücü ve yolcularla tartıştı.
Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.
Antalya'da Varsak-Fakülte güzergahında çalışan VF01 hattında bir erkek yolcu, maskesini çenesinin altına takması nedeniyle kendisini uyaran sürücü ve yolcularla tartıştı. Yolcuların, maskeyi düzgün takması konusunda uyarmasının ardından sözlü tartışma yaşandı.
Yolcuların ve sürücünün uyarılarını dikkate almayan yolcunun, "Ulan ne gerzek insanlar var ya. Polis kim, ben kimim?" demesi üzerine sürücü "Sakin olun, sessiz olun. Sayın abi o zaman otobüsten in aşağıya.
Tartışma çıkarma" diyerek, aracın kapısını açtı. Duruma sinirlenen maske takmayan yolcu, sürücünün üzerine doğru yürüdü. Sürücünün maskesini düzgün takması gerektiğini tekrar söylemesi üzerine, tartışma devam etti.
Bunun üzerine maske takmayan yolcunun otobüsten inmesi gerektiğini söyleyen sürücü, polisi arayarak şikayette bulundu. Yolcu, polis ekipleri gelmeden maskesini elinde sallayarak otobüsten indi. Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.
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