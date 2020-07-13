Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|13 Temmuz 2020 12:17
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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