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Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|13 Temmuz 2020 12:20
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Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kazım Yiğit (34) idaresindeki 54 ABT 100 plakalı otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolu Altınova Kavşağı mevkisinde A.T'nin kullandığı 41 P 1246 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yiğit yaşamını yitirdi, A.T. ise yaralandı.
Yiğit'in cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Aynı hastanede tedavi altına alınan A.T'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Kazada hayatını kaybeden Kazım Yiğit'in, Yalova'da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
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