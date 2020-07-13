Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TOGG'DAN YENİ PAYLAŞIM: BİR SONRAKİ ADIMI HAZIR TOGG'un tüm sosyal medya hesaplarından yapılan görüntülü paylaşımda, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görülüyor