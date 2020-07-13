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Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticileri için yer değiştirme duyurusu yayımladı.
 13 Temmuz 2020 12:27
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Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticileri için yer değiştirme duyurusu yayımladı.

DUYURU

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2020 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerinin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

a) Kur'an kursu öğreticilerinden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

b) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 1-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları il müftülüklerine müracaatta bulunacaklardır.

c) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için;

İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak,

İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak,

İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak, gerekmektedir.

Ayrıca belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır.

d) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri başvuru bilgilerini kontrol edip başvuru belgesinin (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim alacaklardır.

e) Yapılan aktivasyon işleminde başvuru sahiplerinin bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.

f) Kur'an kursu öğreticileri https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 10 Kur'an kursu tercihi yapabileceklerdir.

g) Tercihlere yerleştirme işlemleri Ek-6 Form puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

h) Kur'an kursu öğreticileri tercihlerine yerleştirme sonuçlarını kullanıcı hesaplarından 24 Ağustos 2020 tarihinde öğrenebileceklerdir.

i) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl Müftülüğü tarafından 24/08/2020 ile 29/08/2020 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır

j) Tercihlerine yerleşemeyen personel talebi halinde tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine re'sen yerleştirilebilecektir.

k) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte bulunamayacaklardır.

l) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
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