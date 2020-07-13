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Vuslat Derneği, 4 kıta 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor

Bağışçıların vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar yurt dışında 4 kıta 20 ülkede 600 TL bedelle, yurt içinde ise 1600 TL bedelle kesilip yetimlere, yoksullara ve ilim talebelerine dağıtılacak
 13 Temmuz 2020 12:34
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Vuslat Derneği, 4 kıta 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor

Bağışçıların vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar yurt dışında 4 kıta 20 ülkede 600 TL bedelle, yurt içinde ise 1600 TL bedelle kesilip yetimlere, yoksullara ve ilim talebelerine dağıtılacak.

Vuslat Derneği covid-19 salgını süreciyle birlikte zor günler geçiren dört kıtadaki mazlumları "İyiliğe Kurban Olsun" diyerek kurban bayramı vesilesiyle sevindirecek, Türkiye'den bağışçıların kurbanlarını binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerine ikram edecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre salgın sürecine rağmen kurban organizasyonu 20 farklı ülkede gerçekleştirilecek.

Kurban kesim organizasyonunun yapılacağı ülkelerde ve bölgelerde kesim öncesinde Vuslat Derneği ekiplerince seçilen ve veteriner kontrolünden geçirilerek belirlenen büyükbaş kurbanlıklar bayramın ilk günü bayram namazı ardından vekaletlerin okunmasıyla kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kurbanların kesilmesiyle birlikte bağışçıları önce SMS ile ve ardından telefon ile arayarak bilgilendirdiklerini paylaşan dernek yönetimi, kesilen tüm kurbanların video kayıtlarını da bayramla birlikte en kısa sürede bağışçılara gönderileceğini ifade etti.

Dernek yönetimi Somali'den Nijerya'ya, Srilanka'dan Bangladeş'e, Peru'dan Kudüs ve Yemen'e dünyanın dört bir yanında Kardeşliğimiz pekişsin, Ümmet bilinci yayılsın, emanetleriniz iyiliğe Kurban olsun niyetiyle mesafeleri aşıp muhtaçları sevindireceğiz, Bayram paylaştıkça bayramdır. Ne kadar çok yüz gülerse o kadar bayram olur kalplerde. Ay yıldızlı bayrağımız gölgesinde senelerdir bağışçılarımızın duyduğu güvenle on binlerce kurban emanetini hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Bağışçılar kurban bağışınızı "vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, web sitesinde yer alan ilgili banka hesaplarına "EFT/Havale" yoluyla, Vuslat Derneği merkezlerinden ya da 0212 659 28 80 numaraları telefon numarasından bilgi alarak bağışlarını yapabilecek.

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Memurlar.Net
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