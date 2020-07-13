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Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 2 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 13 Temmuz 2020 12:39
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Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 2 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.K. ve avukatı katıldı.

Sanık G.K. savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlatmıştım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın alınan savunmasında ve teşhislerinde FETÖ mensubiyetini ve hakkındaki suçlamaları kabul ederek örgütün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara dair faydalı bilgiler verdiği dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl hapse çarptırdığı G.K'nın cezasının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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