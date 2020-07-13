Meteorolojiden 9 ile 'sağanak' uyarısı
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|13 Temmuz 2020 13:02
|Yazdır
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti
13 Temmuz 2020 13:14
|Şehit astsubayın hayat kurtaran icadı 'faydalı model' olarak tescillendi
13 Temmuz 2020 12:18
|Antalya'da otobüste maske gerginliği
13 Temmuz 2020 12:06
|Bakan Selçuk, patlamada yaşamını yitiren öğretmenin ailesini ziyaret etti
13 Temmuz 2020 12:06
|Uzmanından 'maskeyi doğru takın' uyarısı
13 Temmuz 2020 11:56
|Baharatta 'demir tozu' tehlikesi
13 Temmuz 2020 10:26
|Plajlarda salgın unutuldu!
13 Temmuz 2020 08:54
|Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı
13 Temmuz 2020 08:41
|Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere
13 Temmuz 2020 08:25
|Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak
13 Temmuz 2020 08:10