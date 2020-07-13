2'si muvazzaf asker 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

KADIN MEMURLAR, DOĞUM NEDENİYLE AYLIKSIZ İZİNDE GEÇEN SÜRELERİNİ HİZMETTEN NASIL SAYDIRIR? Bu yazıda hem 5434 hem de 5510'a göre, kadın memurların hangi şartlar altında doğumda geçen süreleri, hizmetten saydırabilecekleri açıklanmaktadır.