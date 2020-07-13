2'si muvazzaf asker 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
|13 Temmuz 2020 13:28
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Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ikisi muvazzaf asker 15 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
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