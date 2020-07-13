1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il ve ilçe kongreleri süreci dolayısıyla ülke genelinde her biri 9 ilden oluşan 9 teşkilat bölgesinin belirlendiğini bildirdi.
 13 Temmuz 2020 14:04
Yazdır
MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il ve ilçe kongreleri süreci dolayısıyla ülke genelinde her biri 9 ilden oluşan 9 teşkilat bölgesinin belirlendiğini bildirdi.

Yalçın, il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de, bölgede ve dünyada yaşananların, MHP ve ülkücü hareketin milletin bekası açısından taşıdığı değeri gözler önüne serdiğini, partinin ve camianın sorumluluklarını arttırdığını belirtti.

Düşmanların, Türkiye'nin başlattığı büyük yürüyüşü durdurmak, birlik ve bütünlüğünü bozmak ve topraklarını parçalamak için içeride ve dışarıdaki iş birlikçileriyle planlar yaptığına işaret eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 21. yüzyılda güven veren, caydırıcı bir küresel güç haline gelmesinde, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma çabalarından üstün başarı hikayeleri çıkarılmasının yanında, iç siyasi ve kültürel dinamiklerin büyük katkısı vardır. Burada elbette en büyük övünç paylarından biri, yarım asrı aşan siyasi mücadelesinde bütün varlığını milli bilinçlenme hamlelerine adayan, dava anlayışını Türkiye'nin kalkınmasına ve demokrasimizin güçlenmesine dayandıran Milliyetçi Hareket Partisine aittir."

Yalçın, Türkiye'nin milli ve siyasi istikrarının devamı, lider ülke hamlelerinin gerçekleşmesi yolunda MHP'nin sergilediği siyasi tutumun sürmesinin öneminin altını çizerek, "MHP'nin üstlendiği bu misyonun devamı ve selameti, teşkilatlarımızın göstereceği birlik ve bütünlük iradesiyle yakından alakalıdır. Başarının, müessiriyetin ve millet tarafından teveccühün sürmesi, teşkilatlarımızın çalışma performansına, sergileyecekleri gayrete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

- "CHP, baroları ve bazı meslek kuruluşlarını 'politbüroya' çevirenlerle birliktedir"

MHP'nin hep doğrunun, haklının yanında, milletin çıkarları ve bekasının muhafazası peşinde olduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda ise sürekli MHP muarızlığı ve aleyhimizde toplum mühendisliğiyle vakit harcayan CHP ile devşirmeleri vardır. Dış politikada, bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye'nin kazanımları hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılmasın diye bile bile yanlışı savunan bir muhalefet partisi ile yancıları ve yemlemeleri vardır. CHP'yle beslemelerini ülkesinin çıkarlarını değil, partinin ve parti yöneticilerinin oy kaygılarıyla siyasi beklentilerini esas alan bir zihniye esir almıştır. CHP ile hempaları çözüm değil, sorun ve kaos üretme peşindedir. Türkiye'nin savunma sanayisinde sağlıkta geldiği alkışlanacak noktalar bile görmezden gelinmekte, her vesileyle eleştiri yağmuruna tutulmaktadır. CHP ve alkışçı korosu, hukuk yerine sokağı tercih edenlerle, baroları ve bazı meslek kuruluşlarını 'politbüroya' çevirenlerle birliktedir."

Yalçın, demokratik rejim içinde hak aramanın ilk yolunun, sokağa inip güç gösterisi yapmak olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sözgelimi, TBMM'den geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemelerine CHP ve yandaşlarıyla baroda yuvalanan Marksistlerin verdiği tepkiler antidemokratiktir. Yüce Meclisin milli iradeyi yansıtan yasama gücüne saygısızlıktır. Bütün bu olumsuzluklar karşısında, MHP'nin demokrasiyi yaşatma, rejimin çarkını işletme ve sosyal barışı korumada üstlendiği başat ve hayati rol daha da önem kazanmaktadır."

- "Toplam 9 teşkilat bölgesi belirlendi"

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılacağını hatırlatan Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye, 9 çalışma bölgesine ayrılmıştır. Bu çerçevede Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu'da 2'şer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 olmak üzere her biri 9 ilden oluşan toplam 9 teşkilat bölgesi belirlenmiştir. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir."

Yalçın, Türk mitolojisinde 9 rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri olduğuna işaret ederek, "9 kutlu sayılmakta, bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir. Eski Türk kağanları da devletin bütünlük, istikrar ve egemenliğini temsilen 9 tuğ taşımışlardır. MHP'nin Kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak 'dokuzlama' yönteminin kullanılması, egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden 9 rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

- İlk ilçe kongresi Samsun'da yapılacak

İlk ilçe kongresinin Samsun İlkadım'da gerçekleştirilecek olmasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Anadolu'da fiilen başlayan Milli Mücadele'ye atıf amacı taşıdığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP'nin kuruluşundan beri Kuvayımilliye ruhuyla yürüttüğü siyasi mücadelesi, bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan milli birlik ve bütünlüğümüzün sonsuza dek korunmasını, devletimizi ayakta tutan varlık azim ve kararlılığının sürdürülmesini, bekamızın teminatı olan bağımsızlık bilincinin kavi tutulmasını esas almaktadır. 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinin Samsun İlkadım kongresiyle başlatılmasının gayesi, bu tarihi misyonun, 1969 şubatındaki ilk kongreden beri MHP bünyesinde büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla yaşatıldığı mesajını kurultay yürüyüşünün ilk adımında vermektir."

Semih Yalçın, kongrelerde, yeni tip koronivürüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki toplumsal tedbir ve sağlık kararları ile temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
13 Temmuz 2020 14:13		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın
13 Temmuz 2020 12:53
Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
13 Temmuz 2020 11:47		 Ayasofya müze olsun diyen İyi Partililerin oranı, HDP ve CHP'den daha fazla
13 Temmuz 2020 10:14
Sosyal medya için uzlaşma arayışı
13 Temmuz 2020 09:00		 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması
13 Temmuz 2020 00:55
Bakan Kasapoğlu: Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık
13 Temmuz 2020 00:38		 Erdoğan, Ayasofya kararının alındığı geceyi nasıl geçirdi
13 Temmuz 2020 00:16
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
13 Temmuz 2020 00:05		 13 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Temmuz 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti15:01 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:59 - Bakan Gül: 289 darbe davasından 275'i sonuçlandı14:58 - Görevdeki öğretmenin de olduğu 6 kişiye 'patates hat' operasyonu14:52 - Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu14:44 - Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
14:42 - Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti14:37 - Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 31'e yükseldi14:29 - Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı14:23 - Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı14:20 - Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı14:13 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14:04 - MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama14:02 - Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?13:59 - FETÖ'nün hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor13:55 - İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı13:47 - THY, Ağustos ayında yurt dışı uçuş sayısını arttıracak
13:40 - Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ye kürküm ye 1
İstanbul'un simgesi ayasofya 1
Minyonlar 3
kösele suratlı 2
göğermek 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
yeşil yol 1
gratis 1
kırmızı 1
uyuya kalmak 2
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam