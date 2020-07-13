Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|13 Temmuz 2020 14:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Covid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususları ele alındı. Ayrıca, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.
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