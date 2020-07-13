1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
 13 Temmuz 2020 14:13
Yazdır
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Covid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususları ele alındı. Ayrıca, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama
13 Temmuz 2020 14:04		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın
13 Temmuz 2020 12:53
Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
13 Temmuz 2020 11:47		 Ayasofya müze olsun diyen İyi Partililerin oranı, HDP ve CHP'den daha fazla
13 Temmuz 2020 10:14
Sosyal medya için uzlaşma arayışı
13 Temmuz 2020 09:00		 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması
13 Temmuz 2020 00:55
Bakan Kasapoğlu: Salgında 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık
13 Temmuz 2020 00:38		 Erdoğan, Ayasofya kararının alındığı geceyi nasıl geçirdi
13 Temmuz 2020 00:16
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
13 Temmuz 2020 00:05		 13 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Temmuz 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti15:01 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:59 - Bakan Gül: 289 darbe davasından 275'i sonuçlandı14:58 - Görevdeki öğretmenin de olduğu 6 kişiye 'patates hat' operasyonu14:52 - Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu14:44 - Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
14:42 - Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti14:37 - Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 31'e yükseldi14:29 - Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı14:23 - Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı14:20 - Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı14:13 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14:04 - MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama14:02 - Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?13:59 - FETÖ'nün hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor13:55 - İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı13:47 - THY, Ağustos ayında yurt dışı uçuş sayısını arttıracak
13:40 - Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gratis 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
çeyrek altın 1
çizgi film izleyen yetişkin 2
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
Minyonlar 3
yeşil yol 1
günde 1000 km yol yapmak 2
hırsızlık 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam