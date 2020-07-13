Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı
|13 Temmuz 2020 14:23
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Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı. Arda Turan ise ortaklar arasında yer aldı.
Yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıklarını doğruladı. Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.
Deneyimli koç ayrıca takımın mevcut teknik ekibini başarılı bulunduğu ve aynı ekibin önümüzdeki sezon görevine devam edeceğini ifade etti.
Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:
"İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız."
ORTAKLARDAN BİRİSİ ARDA TURAN
Ergin Ataman'ın ''Oraklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak'' açıklamasının ardından o kişinin Arda Turan olduğu ortaya çıktı.
Emiliano Carchia'nın haberine göre Arda Turan, takımın hissedarlarından biri oldu.
Geçtiğimiz sezon İtalya İkinci Ligi'nde mücadele eden Torino Basket, koronavirüs sebebiyle sezonun askıya aldığı dönemde 18-8 ile ikinci sırada bulunuyordu.
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