1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı

Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Al'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
 13 Temmuz 2020 14:44
Yazdır
Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı

Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Al'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 47 yaşındaki Prof. Dr. Behçet Al'ın bazı belirtiler üzerine Covid-19 testine tabi tutulduğunu ve testinin pozitif çıktığını açıkladı. Testi pozitif çıkan Al'ın tedavi altına alındığı ve filyasyon çalışmalarına başlandığını aktaran Gür, "Hocamızın genel durumu şimdilik iyi. Allah acil şifa versin. Hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37		 Virüsü yenen doktor: Çocuklarımı görmemek, hastalığın en zor kısmıydı
12 Temmuz 2020 11:42
850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi
11 Temmuz 2020 20:36		 Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti
10 Temmuz 2020 19:54
Bilim Kurulu üyesi: 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
10 Temmuz 2020 18:35		 PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55
Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzde 2 kırılma noktası var
09 Temmuz 2020 13:51		 Kolu kırılan doktor vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ediyor
09 Temmuz 2020 13:13
Başhekim yardımcısı: Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim
08 Temmuz 2020 15:26		 Yüzyılın cerrahı 95'inci yaşını 10 bin cerrahla kutladı
07 Temmuz 2020 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti15:01 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:59 - Bakan Gül: 289 darbe davasından 275'i sonuçlandı14:58 - Görevdeki öğretmenin de olduğu 6 kişiye 'patates hat' operasyonu14:52 - Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu14:44 - Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
14:42 - Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti14:37 - Van Gölü'nden 2 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 31'e yükseldi14:29 - Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı14:23 - Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı14:20 - Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı14:13 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14:04 - MHP'den il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama14:02 - Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?13:59 - FETÖ'nün hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor13:55 - İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı13:47 - THY, Ağustos ayında yurt dışı uçuş sayısını arttıracak
13:40 - Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatayspor 2
çeyrek altın 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
çizgi film izleyen yetişkin 2
hırsızlık 1
çok acı verici 1
ağız şapırdatma 1
uyuya kalmak 2
sumo güreşi 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam