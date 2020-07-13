Bakan Gül: 289 darbe davasından 275'i sonuçlandı
Adalet Bakanı Gül: Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir
|13 Temmuz 2020 14:59
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