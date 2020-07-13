Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti
|13 Temmuz 2020 15:05
|Yazdır
Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 1000 kişiye antikor testi yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi bölgesi içerisinde bulunan ve yaklaşık bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasındaki bazı işçilerde korona virüs tespit edildi. Fabrikada çalışan işçiler arasında korona virüsün yayılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri işçileri taramadan geçirdi. Vaka sayısının çoğalmasının ardından fabrikada üretime üç gün ara verildi. Tekstil fabrikası yetkilileri, korona virüs testi pozitif çıkan işçi sayısındaki artışın ardından Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı özel bir laboratuvar ile anlaşarak işçilerin tamamına antikor testi yaptırmak istedi.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından işçilere antikor testi yapılması için Sanayi Kavşağı'nda bulunan ve kullanılmayan eski Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait bina tahsis edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık bin işçi sabah saatlerinden itibaren antikor testlerini yaptırarak evlerine geri döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
13 Temmuz 2020 16:28
|7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 15:21
|İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
13 Temmuz 2020 13:55
|Polisin durdurduğu tıka basa dolu otobüsten 48 yolcu çıktı
13 Temmuz 2020 09:42
|Bakan Kasapoğlu: Otellerle rekabet edebilecek yurtlar yaptık
13 Temmuz 2020 06:16
|Tepki çeken görüntü! Avcılar, vurdukları ayıya işkence etti
12 Temmuz 2020 22:25
|2 Arjantinli, 1 İsviçreli, 1 İspanyol Artvin'de köy evinde yaşıyor
12 Temmuz 2020 22:10
|Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
12 Temmuz 2020 21:27
|Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
12 Temmuz 2020 19:27
|Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
12 Temmuz 2020 18:52