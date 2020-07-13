1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti

Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 1000 kişiye antikor testi yapıldı.
 13 Temmuz 2020 15:05
Yazdır
Virüs vakası çıkan fabrikada 1000 işçi antikor testinden geçti

Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 1000 kişiye antikor testi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi bölgesi içerisinde bulunan ve yaklaşık bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasındaki bazı işçilerde korona virüs tespit edildi. Fabrikada çalışan işçiler arasında korona virüsün yayılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri işçileri taramadan geçirdi. Vaka sayısının çoğalmasının ardından fabrikada üretime üç gün ara verildi. Tekstil fabrikası yetkilileri, korona virüs testi pozitif çıkan işçi sayısındaki artışın ardından Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı özel bir laboratuvar ile anlaşarak işçilerin tamamına antikor testi yaptırmak istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından işçilere antikor testi yapılması için Sanayi Kavşağı'nda bulunan ve kullanılmayan eski Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait bina tahsis edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık bin işçi sabah saatlerinden itibaren antikor testlerini yaptırarak evlerine geri döndü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
13 Temmuz 2020 16:28		 7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 15:21
İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
13 Temmuz 2020 13:55		 Polisin durdurduğu tıka basa dolu otobüsten 48 yolcu çıktı
13 Temmuz 2020 09:42
Bakan Kasapoğlu: Otellerle rekabet edebilecek yurtlar yaptık
13 Temmuz 2020 06:16		 Tepki çeken görüntü! Avcılar, vurdukları ayıya işkence etti
12 Temmuz 2020 22:25
2 Arjantinli, 1 İsviçreli, 1 İspanyol Artvin'de köy evinde yaşıyor
12 Temmuz 2020 22:10		 Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
12 Temmuz 2020 21:27
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
12 Temmuz 2020 19:27		 Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
12 Temmuz 2020 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı16:45 - 20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı16:42 - Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor16:31 - Bakan Selçuk: LGS'de hiçbir soru iptal olmadı16:28 - En yüksek 'devlet memuru'nun maaşı ve emekli ikramiyesi16:28 - İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
16:25 - '15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak16:22 - Ankara Valiliği açıkladı: 1390 kişiye para cezası verildi16:18 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı16:10 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'yaz unutması' uyarısı16:08 - Diş hekimini bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası16:06 - Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararları bozuldu
16:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı15:58 - Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi15:50 - Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü15:41 - Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti15:35 - Burdur'da askerlerin koronavirüsü testi pozitif çıktı
15:28 - 'Metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
ömer faruk beyaz 1
günaydın sözlük 1
göğermek 3
kösele suratlı 2
güvercin 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
çeyrek altın 1
Minyonlar 3
sumo güreşi 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam