MB'nin yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,22'ye yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Haziran'da yüzde 0,47 olan Temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,61 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'ten yüzde 10,22'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,03'ten yüzde 9,33 yükselirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,38'de sabit kaldı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9922'den 7,0188'e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,2208'den 7,2580'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 11,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,6 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 17,3 milyar dolardan 19,6 milyar dolara çıktı.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,25 oldu

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1,3'te sabit kalırken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 7,76'dan yüzde 7,74'e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 7,90 olarak kayıtlara geçti.