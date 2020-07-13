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Burdur'da askerlerin koronavirüsü testi pozitif çıktı

Burdur Valiliği 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerde Covid-19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.
 13 Temmuz 2020 15:35
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Burdur'da askerlerin koronavirüsü testi pozitif çıktı

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi

Burdur'da görev yapan 25 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı. 25 askerle temasta bulunduğu tespit edilen 284 asker de öğrenci yurdunda izole edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Testi pozitif çıkan 25 askerin olduğu, temaslı oldukları 284 askerin de Mehmet Akif Ersoy Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındıkları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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