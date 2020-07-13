Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti
|13 Temmuz 2020 15:41
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GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet yürüten Farmagen firması, Atabay Kimya ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Novel Farma'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda, Kovid-19 tedavisinde kullanılan, yerli ve milli eşdeğeri geliştirilen ilaçlardan ikisinin seri üretimine başlandı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üretilen ilaçlardan 5 bin kutunun Sağlık Bakanlığına hibe olarak verildiğini belirtti.
Ruhsatlandırma işlemi süren 3 ilaçla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Gür, "Kalan 3 ilacımız da yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde yerini alacak. Bu iki müjdemize ek olarak inşallah yakın bir gelecekte yeni üretim müjdeleri de vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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