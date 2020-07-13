1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

Adana'da, hastanede doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan Mustafa Kaya'nın (28) motosikletine halk otobüsü çarptı. Kaya, telefonda kız olduğunu öğrendiği bebeğini göremeden yaşama veda etti. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
 13 Temmuz 2020 15:50
Yazdır

Adana'da, hastanede doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan Mustafa Kaya'nın (28) motosikletine halk otobüsü çarptı. Kaya, telefonda kız olduğunu öğrendiği bebeğini göremeden yaşama veda etti. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Temmuz günü, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Oto kiralama şirketinde çalışan Mustafa Kaya'nın hamile eşi Leyla Kaya, 6 Temmuz günü rahatsızlandı. Eşini özel hastaneye götüren Kaya, çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Bir gün sonra Leyla Kaya, doğuma alındı, kız bebek dünyaya getirdi. Telefonla bilgi verilen Kaya, hemen hastaneye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ancak Kaya'nın motosikletine Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü sevk edildiği adliyede, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Halk otobüsünün kamerasına yansıyan kazada, Kaya'nın bebeğinin eşyalarının içinde bulunduğu çantaya sarıldığı görüldü.

Aile, kızına Azra Nur adını veren Leyla Kaya'ya eşinin öldüğünü söyleyemedi. Aile, genç kadına, eşinin kaza geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Kızını göremeden yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı
13 Temmuz 2020 16:52		 20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı
13 Temmuz 2020 16:45
Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi
13 Temmuz 2020 15:58		 Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
13 Temmuz 2020 14:52
Heybeliada'daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı
13 Temmuz 2020 14:29		 Doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı
13 Temmuz 2020 14:20
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 13:40		 Otomobil askeri kışlanın duvarını deldi, sürücü yaralandı
13 Temmuz 2020 13:33
Artvin'de kayıp 3 kişilik ailenin cesedine ulaşıldı
13 Temmuz 2020 13:16		 Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 12:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Bakan Soylu talimat verdi, çete üyeleri yataklarından toplandı16:45 - 20 sürücü adayı yerine sınavına giren 'joker' tutuklandı16:42 - Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor16:31 - Bakan Selçuk: LGS'de hiçbir soru iptal olmadı16:28 - En yüksek 'devlet memuru'nun maaşı ve emekli ikramiyesi16:28 - İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında
16:25 - '15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak16:22 - Ankara Valiliği açıkladı: 1390 kişiye para cezası verildi16:18 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı16:10 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'yaz unutması' uyarısı16:08 - Diş hekimini bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası16:06 - Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararları bozuldu
16:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı15:58 - Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 32'ye yükseldi15:50 - Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü15:41 - Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti15:35 - Burdur'da askerlerin koronavirüsü testi pozitif çıktı
15:28 - 'Metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
Testleri pozitif çıkan gelin ve damat balayı yerine hastaneye gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
medipol başakşehir 2
kösele suratlı 2
ömer faruk beyaz 1
hırsızlık 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
corona virüs vaka sayısı 1
12.07.2020 fenerbahce vs sivasspor maçı 2
yeşil yol 1
ağız şapırdatma 1
ye kürküm ye 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam