Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz
|13 Temmuz 2020 19:52
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Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.
Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.'dedi.
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