1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz

Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.
 13 Temmuz 2020 19:52
Yazdır
Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz

Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.'

dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den Kovid-19 salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı
13 Temmuz 2020 20:04		 Bir garip olay! 'Size koronavirüs hediye getirdim'
13 Temmuz 2020 18:32
Çiftin testi pozitif çıktı; nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında
13 Temmuz 2020 18:20		 1 personelde koronavirüs çıktı, 7 personel karantinaya alındı
13 Temmuz 2020 17:20
Lamalardan alınan iki antikor, Kovid-19'u etkisizleştirdi
13 Temmuz 2020 17:18		 Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor
13 Temmuz 2020 16:42
Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il
12 Temmuz 2020 19:27		 Sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
12 Temmuz 2020 15:09
Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il
11 Temmuz 2020 19:34		 Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor
11 Temmuz 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - DSÖ'den Kovid-19 salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı19:59 - Fahri trafik müfettişi 300 kişiye, bin 228'er lira ceza kesti19:52 - Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz19:49 - Rize'yi sağanak vurdu hayat felç oldu! 2 kişi kayıp19:40 - Kurban Bayramı'nda yeni kısıtlamalar getirilebilir!19:37 - Yakıt tasarrufu sağlayan motor icat etti
19:35 - Türk CEO yönetiyordu! Servet değerine satıldı19:33 - 15 Temmuz şehidi ikiz polisler, mezarları başında anıldı19:22 - Sağlık Bakanlığı'ndan önemli 'bez maske' uyarısı!19:16 - Taksim'de aracında çakar bulunan sürücüye ceza kesildi19:12 - Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderdi18:59 - TBMM'yi bombalayan eski pilot savunma yaptı
18:49 - Yabancı gezginler Türkiye'ye hayran kaldı18:46 - İrlandalı turist, o müezzin için Kaymakamlığa dilekçe verdi18:44 - 'Nişantaşı kızı' sürüsünü de işini de büyüttü18:41 - Çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi18:41 - Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için 1398 kadronun yer aldığı eş durumu nakil duyurusu yayımladı
18:40 - Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
Ameliyathanede sahte hemşire var
Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
MEB'de 2019'da ödül alan 7072 personelin listesi
Vaka sayıları açıklandı: İşte en çok vaka görülen 5 ilimiz
Bekçilerin yazdığı 'maske cezası' mahkemece iptal edildi
Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güvercin 1
Minyonlar 3
üzük üzük üzmek 1
Deprem 1
vücudun hamlaması 2
kız bebeklerin tatlılığı 2
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
gratis 1
yeşil yol 1
maske takmak 6
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi İşçi Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam