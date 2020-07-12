Üzere nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Üzere mi? Üzre mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|12 Temmuz 2020 11:59
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Üzere kelimesi
ÜZERE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin üzere mi, üzre mi? olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı üzere şeklinde olmalıdır.
üzre(Yanlış kullanım)
üzere( Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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