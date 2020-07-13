Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
|13 Temmuz 2020 16:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Demirci'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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