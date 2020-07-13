Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararları bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlarından açılan soruşturmada verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı bozdu. Geregi yerine getirilmek uzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Bassavcılıgına iletilmek uzere Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgına gönderilmesine karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018'de kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti.

Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti.

Daire, Fettah Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, "kovusturmaya yer olmadıgına iliskin karara bu suctan dogrudan zarar gormeyen mustekinin CMK'nin ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadıgından vaki itirazın bu gerekce ile reddine karar verilmesi gerektiginin gozetilmemesi" bozma nedeni sayıldı.

İtirazı inceleyecek mercinin, oncelikle kararın ilgililerine teblig edilip edilmedigini arastırması gerektiği belirtilen kararda, sorusturmaya konu sucun zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulu halinde verilen takipsizlik kararının Hazine ve Maliye Bakanlıgı Bas Hukuk Musavirligi ve Muhakemat Genel Mudurlugune, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulu halinde de ilgili universiteye tebligi zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi yapıldı.

Eylemin guveni kotuye kullanma sucunun olusturdugunun kabulu halinde sikayet edenin sıfatı ve sikayet suresinin gozetilmesinde zorunluluk bulundugunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı.

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

"Incelemeye konu kovusturmaya yer olmadıgına iliskin kararın eksik sorusturmaya dayandıgı dusuncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, sorusturmanın genisletilmesine gerek gormesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı dogrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK'nın 173/3 maddesi geregince, orgut uyeliginin temadi eden suc vasfında olması dikkate alınarak supheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerceklesme tarihini kapsayacak bicimde acılmıs bir dava ya da verilmis bir karar bulunup bulunmadıgı arastırılarak var ise mukerrer dava ya da sorusturmanın onune gecilmesi bakımından CMK'nın 223/7 maddesi hukumlerine gore geregine tevessul edilmesi geregi ile aynı supheli hakkında silahlı teror orgutune yardım sucundan tefrik kararı verildigi gozetilerek, belirlenen eksikliklerin ikmali icin o yer Cumhuriyet Bassavcılıgından talepte bulunması gerekirken, arastırılması gereken hususların nelerden ibaret oldugu belirlenmeden yazılı sekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

- Aynı hakimliğin ikinci kararı da bozuldu

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliginin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu. Kararda, şöyle denildi:

"Kovusturmaya yer olmadıgına iliskin kararlara karsı itiraz uzerine verilen Sulh Ceza Hakimligi kararları kesin olup CMK'nin 267/1. maddesi geregince itiraz edilebilir kararlar niteliginde olmadıgı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde gorup kararı duzeltme olanagının bulunmadıgının gozetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde goruldugunden, kanun yararına bozma talebinin kabulu ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliginin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliginin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, geregi yerine getirilmek uzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Bassavcılıgına gonderilmek uzere Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgına gönderilmesine karar verildi."

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik vermişti

Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kanun yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edilmişti.