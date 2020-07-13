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Diş hekimini bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 13 Temmuz 2020 16:08
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Diş hekimini bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Mert Demir (19), cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Demir savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ederek pişman olduğunu belirtti.

Bir anlık öfkeyle hareket ettiğini savunan sanık, sağlık görevlisine zarar verdiği için utandığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine geçen yıl eylülde giden Mert Demir, dişi çekildiği sırada ağrısı olduğu gerekçesiyle, yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i (55) yaralamıştı. Gören, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Demir ise tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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