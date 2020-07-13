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'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin ilk seferini yarın Ankara ile İstanbul arasında gerçekleştireceği açıklandı.
 13 Temmuz 2020 16:25
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'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin ilk seferini yarın Ankara ile İstanbul arasında gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' normalde 411 kapasiteye sahip iken, trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni ile trene 217 koltuk satışı yapılıyor.

Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00' da çıkacak. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' iki ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak" denildi.

DHA
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