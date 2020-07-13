En yüksek 'devlet memuru'nun maaşı ve emekli ikramiyesi

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2020 yılında 9500 * 0,154461 = 1.467,37TL'dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın 2020 yılının Temmuz ayındaki net ücreti 18.969 TL'dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda kamu personeli bulunmaktadır.

25 yıllık hizmeti olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 2020 yılı Temmuz ayında 11.173,78 TL emekli maaşı, 177.929 TL emekli ikramiyesi alacaktır.

