Bakan Selçuk: LGS'de hiçbir soru iptal olmadı
|13 Temmuz 2020 16:31
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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